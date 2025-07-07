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На тувинском озере Чагытай впервые появилась связь «МегаФона»

Абоненты «МегаФона», которые этим летом приедут на озеро Чагытай в Туве, смогут пользоваться мобильным интернетом 4G и голосовыми звонками по технологии VoLTE. Оператор запустил базовую станцию в популярном месте отдыха, которая позволит туристам делиться впечатлениями в режиме реального времени и получать максимальное удовольствие от отпуска.

Чагытай – самое глубокое и большое пресное озеро Тувинской котловины, которое находится в 15 км от села Дурген и в 70 км – к югу от Кызыла. Сюда можно приехать как дикарями в палатках, так и остановиться в домиках на базе отдыха. Помимо красивейших видов и уникальной природы, Чагытай привлекает туристов разнообразием ихтиофауны: здесь водятся пелядь, щука, карп, лещ.

«Мы нацелены на расширение инфраструктуры связи на территории Тувы, в том числе в популярных местах отдыха, что будет способствовать развитию туристической привлекательности региона. Во время проведения Петербургского международного экономического форума в этом году, мы подписали соглашение с правительством республики, где закрепили совместные планы на ближайшие три года: это и запуск базовых станций, в том числе с использованием спутниковых каналов, в малых труднодоступных населённых пунктах, и строительство новых волоконно-оптических линий связи, и модернизация действующего телеком-оборудования», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Новый объект связи работает сразу в нескольких диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную ёмкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Скорость передачи данных до 75 Мбит/с позволит выкладывать контент в социальные сети, переписываться в мессенджерах и звонить близким по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, смотреть фильмы в высоком разрешении без задержек и помех, пользоваться банковскими приложениями и решать другие срочные вопросы, в том числе работать удаленно.

На берегу Чагытай расположены детские оздоровительные лагеря. Благодаря наличию 4G ребята смогут общаться с родителями, записывать сторис или вести прямые эфиры, слушать музыку онлайн и записывать под неё ролики с друзьями, играть в мобильные игры.

Установленная на берегу озера инфраструктура также расширила зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Развитие телеком-инфраструктуры в популярных локациях повышает туристическую и инвестиционную привлекательность республики, поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы сотовых операторов и готовы оказать им содействие. Уверен, что отдыхающие по достоинству оценят новый уровень комфорта на озере Чагытай и будут чаще приезжать к нам», — отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

В прошлом году «МегаФон» запустил связь 4G на популярных озерах республики Дус-Холь и Хадын, которые пользуются популярностью как у местных жителей, так и путешественников со всей России.

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