CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» перенесли интернет-услуги на новый адрес

Свыше 420 тыс. семей уже воспользовались сервисом «Переезд», с которым можно легко продолжить использовать домашний интернет и другие услуги «Ростелекома» после смены места жительства. С услугой «Переезд» сохраняются все ранее приобретенные подписки, контент, накопленные бонусы и настроенные автоплатежи. Прежним остается и лицевой счет абонента.

Более 10 тыс. абонентов «Ростелекома» ежемесячно переносят услуги на новый адрес, пик активности приходится на летний период. Около 70% граждан переезжают в пределах одного региона — из города на дачу, в деревню или к морю, или в собственное новое жилье. При этом не все знают о возможности переноса услуг — при расторжении договора каждый пятый абонент сообщает, что уже подключил услуги «Ростелекома» по новому адресу.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», сказал: «Летняя пора для многих связана не только с отдыхом, но и с масштабными переменами в жизни — сменой места жительства или работы. Мы стремимся к тому, чтобы абоненты “Ростелекома” могли пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и другими услугами компании вне зависимости от того, где они находятся. Поэтому мы предлагаем услугу “Переезд”, которая позволяет перенести все услуги быстро, выгодно и без лишних усилий. Более того, благодаря услуге можно получить скидку до 50% на тарифный план в течение первых двух месяцев после смены места жительства».

Для того чтобы комфортно переехать с «Ростелекомом», клиенту необходимо подать заявку на специальной странице сайта, указав контактные данные, текущий и новый адреса, а также планируемую дату переезда. Специалисты компании свяжутся с абонентом и согласуют все детали. При совпадении технологии подключения клиент может сохранить прежнее оборудование и взять его с собой на новый адрес. Если самостоятельно отключить оборудование не удается, можно заказать услугу демонтажа.

Воспользовавшиеся услугой также получат специальный промокод на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы»).

Услуга «Переезд» бесплатная и оказывается в рамках домашнего региона. В случае, если планируется переезд в другую область, республику или край, абонент может связаться с компанией для уточнения информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Россиянам хотят замораживать балансы мобильных телефонов, если увидят признаки мошенничества

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций

«Яндекс» открыл биржу Telegram-каналов

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отказались от части частот для 4G: Мешает цифровое ТВ

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще