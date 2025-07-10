Более 500 тысяч абонентов подключилось к операторам работающим на платформе Forward MVNO с начала 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 г/ абонентская база операторов, использующих платформу Forward MVNO, увеличилась более чем на 500 тыс. человек. Общее число абонентов, обслуживаемых через платформу, превысило 10,5 млн. На сегодняшний день на базе платформы Forward MVNO работает девятнадцать виртуальных операторов связи, включая «Т-Мобайл». Об этом CNews сообщили представители Forward.

«Стабильный рост абонентской базы — яркое подтверждение надежности и масштабируемости нашей платформы Forward MVNO, способной эффективно работать с высокими нагрузками. Этот рост также демонстрирует доверие отечественного бизнеса к нашему решению и его способности удовлетворять потребности проектов с самыми разнообразными бизнес-моделями», — сказал Владимир Макаров, директор проектного офиса ИТ-компании Forward.

Гибкость и универсальность Forward MVNO подтверждается ее применением в проектах любого масштаба – от нишевых отраслевых решений до массовых клиентских сервисов. Среди пользователей платформы – частные компании, крупные банки и ведущие телеком-бренды. Благодаря модульной архитектуре, решение легко адаптируется под специфические задачи каждого заказчика, поддерживая как пост-, так и предоплатные модели тарификации.

Платформа Forward MVNO разработана компанией Forward и включена в реестр российского программного обеспечения. Она поддерживает все виды моделей виртуальных операторов: MVNO, MVNE и MVNA. Система охватывает полный цикл обслуживания — от биллинга и клиентского сервиса до интеграции с сетями «большой тройки» и внешними сервисами. Архитектура включает поддержку широкого спектра телеком-протоколов и содержит более 200 готовых интеграций с банковскими, платежными, CRM и учетными системами.