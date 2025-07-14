МТС включила связь в деловых небоскребах iCity

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила комплексную телекоммуникационную инфраструктуру в башнях iCity – премиальном офисном проекте застройщика MR Office. Арендаторам и посетителям нового высотного офисного центра, сданного в эксплуатацию в начале июля текущего года, со дня открытия доступны голосовая связь и скоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый высотный деловой центр iCity, расположенный в «Москва-Сити», состоит из двух башен. Высота 59-этажной башни Space Tower составляет 258 метров, 34-этажной Time Tower – 147 метров. Общая площадь проекта вместе с шестиэтажным паркингом превышает 230 тыс. кв. метров. При строительстве комплекса применялись современные архитектурные и технологические решения: умные системы контроля доступа, высокоскоростные лифты, цветное фасадное остекление, sky-террасы и масштабный атриум с зонами отдыха и сервисов.

На территории делового комплекса специалисты МТС развернули сеть мобильной связи внутри зданий: установили антенно-фидерную систему и базовые станции стандартов 2G и 4G поддержкой технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Для соединения indoor-оборудования – разветвленной системы из 1,132 тыс. компактных антенн – было проложено около 53 км коаксиального кабеля, а сами базовые станции подключены к опорной сети через новую волоконно-оптическую линию. Реализованное решение также позволяет вести автоматизированный учет данных со счетчиков потребления ресурсов и обеспечивает работу устройств умного дома по технологии интернета вещей NB-IoT.

Развернутая сеть обеспечивает равномерное и устойчивое радиопокрытие на всей территории бизнес-центра iCity, включая подземный уровень. Сотрудникам и посетителям учреждений и офисов, расположенных в деловом центре, с момента открытия доступен бесперебойный мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и качественная голосовая связь, в том числе по технологии VoLTE.

Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.

«Организация мобильной связи в башнях «Москва-Сити» – одна из самых сложных и интересных задач для наших инженеров. В новом комплексе iCity представлены все факторы, препятствующие прохождению радиосигнала: высотность, строительные материалы с высоким уровнем отражения и поглощения сигнала, плотная застройка. Тем не менее, наш более чем двадцатилетний опыт работы в высотных зданиях позволил нам запустить в бизнес-центре качественную сеть к моменту его ввода в эксплуатацию. Наши абоненты в iCity смогут с помощью скоростного мобильного интернета поддерживать бизнес‑процессы, вести деловую переписку и видеосвязь, делиться информацией, эмоциями и новостями с коллегами и друзьями, а также быть всегда на связи с близкими», — сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

«В современной деловой среде качество связи стало критически важным фактором при выборе офисных пространств, сопоставимым по значимости с локацией и планировкой. Наши решения учитывают не только текущие потребности арендаторов, но и содержат технологический задел для будущего развития, включая перспективное внедрение сетей 5G. Для инвесторов это означает долгосрочную ценность актива, а для компаний-резидентов — существенное конкурентное преимущество в виде надежных цифровых сервисов», — сказал Кермен Мастиев, директор по коммерческой недвижимости MR.