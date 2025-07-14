«Цифровая» карта Красноярского края приросла новой локацией с доступом к 4G

Жители еще одной деревни в Красноярском крае получили доступ к современной сотовой связи. «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил базовую станцию в Ковригино Сухобузимского муниципального округа. Новое телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE (Voice over LTE) и обеспечивает стабильное интернет-соединение. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивает низкочастотный диапазон. Он отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, скорость мобильного интернета в абонентских устройствах достигает 30 Мбит/с. Этих показателей достаточно для небольшой деревни, в которой проживает менее 200 человек.

«Ковригино не относится к труднодоступным населенным пунктам. Деревня расположена в Сухобузимском районе, считающимся пригородом Красноярска. Расстояние до центра сельского поселения – села Шила, где много лет есть наша связь, – составляет всего 15 км. Однако из-за горного рельефа местности сигнал до Ковригино практически не долетал. После запуска базовой станции у сельчан появилась возможность получать государственные услуги, общаться в мессенджерах и соцсетях, совершать онлайн-покупки и слушать музыку, смотреть фильмы в стандартном качестве, звонить по видеосвязи, оплачивать счета через банковские приложения и многое другое», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Ученики, проживающие в населенном пункте, могут активно пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью своих детей. Работникам фельдшерско-акушерского пункта станет удобнее консультировать пациентов и проводить приемы.

Построенный объект связи позволит абонентам поддерживать связь с родными и близкими, а при необходимости связаться с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Обеспечение малых сел услугами связи ведется в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества». До конца 2025 г. благодаря региональному бюджету будут обеспечены еще 20 населенных пунктов. Кроме того, в этом году еще 60 сел и деревень получат доступ к мобильному интернету в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Создание и развитие инфраструктуры связи является ключевой задачей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», – сказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.