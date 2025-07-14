В ГИС «Панорама» для Linux доработаны средства централизованного управления пространственными данными

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.8 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт», «Ред ОС», AlterOS и Ubuntu. В новой версии расширены обрабатываемые типы данных в легенде карты. Доработаны режимы редактирования векторной карты, задачи импорта DXF и CSV, автоматического распознавания снимков.

В задаче «Легенда карты» дополнены инструменты работы с цифровыми картами за счет поддержки новых типов данных: матриц высот, слоев и качеств, растров, списков объектов, геопорталов, документов и моделей. В дереве матриц теперь отображаются все доступные типы с возможностью редактирования параметров отображения через контекстное меню. Обновлена работа с растрами, включая поддержку множественного выбора и операций с различными типами растровых данных. Добавлена поддержка списков объектов, которые сохраняются в формате OBX и могут использоваться для различных пространственных операций. Также реализована работа с TIN- и MTD-моделями: их можно добавлять, удалять, просматривать и редактировать параметры отображения. Улучшенная функциональность делает задачу более гибкой для комплексной работы с содержимым цифровой карты.

В задаче «Редактор карты» улучшен режим «Создание полигона по границам окружающих контуров». Добавлена возможность построения области по комбинации границ полигонов, замкнутых и незамкнутых линейных объектов в заданной точке. При нажатии клавиши Ctrl и левой кнопки мыши над некоторым площадным или замкнутым линейным объектом в качестве области построения будет выбран контур, для которого указанная точка будет внутренней. Если указанная точка находится внутри нескольких контуров, то будет построено пересечение всех таких контуров. Контуры полигонов и любых линейных объектов, для которых точка находится снаружи, отсекут области пересечения.

Разработан новый режим «Потоковое создание наборов объектов по семантике», обеспечивающий объединение выделенных объектов в наборы по уникальному значению выбранной семантики. Режим позволяет быстро сформировать несколько наборов многоконтурных кадастровых объектов по выделенным на карте элементам – внешним контурам. В один набор включаются объекты, имеющие одинаковый кадастровый номер. Добавлено выпадающее меню по правой кнопке мышки, включающее наименования панелей экранных кнопок. Меню позволяет вызвать панель инструментов не по изображению кнопки, а по названию группы режимов.

Доработана прикладная задача «Автоматическое распознавание снимков». Добавлена возможность редактирования области, выбранной пользователем для распознавания. Пользователь может выбрать для обработки весь район работ, прямоугольную область или установить область по габаритам объекта на карте. Скорректировать область вывода (увеличить/уменьшить/переместить) теперь можно с помощью кнопки «Изменить» в диалоговом окне задачи. При этом задача подскажет, если выбранная область требует для обработки больше вычислительных ресурсов, чем доступно пользователю. Если необходимо более 1000 процессорных единиц или превышен лимит пользователя, рамка вокруг области подсвечивается на карте красным цветом. Для удобного поиска по таблице заявок в нее добавлен столбец «Модель нейронной сети». В данном столбце для каждой заявки указывается название нейросетевой модели, с помощью которой выполнялось дешифрирование. При нажатии левой кнопки мыши по названию столбца доступна сортировка заявок по моделям нейронных сетей и другим характеристикам. Задача «Автоматическое распознавание снимков» позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW/JPG/TIFF/PNG и данные из открытых геопорталов. Описание доступных нейросетевых моделей и стоимость обработки приведены на странице “Panorama Vision”.

Доработана задача «Просмотр атрибутов из базы данных», вызываемая кнопкой на главной панели. Реализована поддержка множественного выбора таблиц в диалоге «Открыть набор данных». Расширен функционал контекстного меню вкладок: можно копировать имя таблицы и текст запроса, а также редактировать его напрямую. Реализована возможность копирования и вставки данных с сохранением имен полей. Экспорт в CSV доработан и переведен в фоновый режим, что позволяет одновременно экспортировать несколько таблиц без блокировки интерфейса.

В режим «Импорт данных из CSV, XYH, TXT» добавлена возможность просмотра содержимого загруженного файла. При нажатии на кнопку «Просмотр содержимого» в отдельном окне выведутся строки, содержащиеся в файле, как если бы файл был открыт в приложении Блокнот. Просмотр содержимого файла может быть полезен при определении разделителя для столбцов, а также первой строки, с которой начинаются считываемые данные.

Доработана задача «Импорт данных формата DXF». Каждому слою DXF в закладке «Параметры» можно установить вид объекта, которым он будет отображаться после импорта. Для этого в поле «Внешний вид слоев» нужно установить значение «Таблица настроек вида слоев». Затем в таблице назначить требуемым слоям условный знак из классификатора RSC. Чтобы на карту наносились только те слои, для которых назначен условный знак, необходимо включить свойство «Импорт выбранных слоев».

В задаче «Формирование листов карт по координатам» усовершенствован алгоритм построения топографического района работ по заданным габаритам или списку номенклатур. Добавлены настройки для исключения из построения листов карт, рамки которых пересекают границы заданного района в пределах заданного процента площади перекрытия. По умолчанию отсекаются листы, площадь пересечения которых составляет менее 10%. В результате выполнения задачи создается векторная карта с уточненным числом рамок листов.

Доработан контроль векторной карты. При выполнении структурного контроля добавлен поиск недопустимых символов в текстовых строках. В режиме «Редактирование» недопустимые символы заменяются на пробелы.

ГИС «Панорама» – универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.