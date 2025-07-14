Западные границы Чечни получили новые скорости мобильного интернета

Сразу в нескольких населенных пунктах Серноводского района «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь увеличилась на 10% и теперь достигает 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в городе Серноводское, станице Ассиновской и селе Бамут. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать крупные объемы трафика даже в горной местности.

В самом западном районе республики, Серноводском, контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. За 2025 г. потребление трафика здесь увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это связано в том числе с тем, что в Серноводском районе расположены бальнеологические курорты и сюда на отдых и лечение приезжают гости. В первую очередь, это жители Москвы, Дагестана и Ростовской области.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в долгой поездке или во время процедур в санаториях. Мы подготовились к высокому туристическому сезону и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.