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Каждый второй калининградец использует технологию звонков в интернете

Цифровая экосистема МТС проанализировала использование на своей сети технологии передачи голоса через мобильный интернет – за год количество абонентов, использующих VoLTE (голос через 4G интернет), в Калининградской области выросло почти на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VoLTE (Voice over LTE) — технология передачи голосовых данных через интернет 4G, обеспечивает более высокое качество передачи речи, чем в сетях 2G и 3G, мгновенное соединение, а также возможность пользоваться онлайн-сервисами во время разговора по телефону.

Только за I полугодие 2025 г. количество калининградцев, которые регулярно совершают звонки через мобильный интернет, выросло на 11,5%. Теперь каждый второй абонент оператора в регионе использует эту технологию. Чаще всего звонят через сеть LTE в Калининграде, Зеленоградске и Светлогорске.

«Калининградцы активно используют технологию звонков через сеть LTE, которая позволяют во время разговора не прерывать интернет-сессию и, например, отправлять сообщения в мессенджерах, проверять почту или изучать страницы в браузере. Рост трафика VoLTE в регионе обусловлен модернизацией сети и проникновением современных 4G устройств. Сейчас эта опция доступна на всех современных смартфонах. Тарифицируются такие звонки также, как и обычные, но качество намного выше, — как будто находишься с собеседником в одном помещении», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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