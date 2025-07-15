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«МегаФон» запустил 4G в алтайских селах по программе «Скидка за спектр»

Жители сел Зеленый Луг, Новосклюиха и Новая Тараба теперь могут пользоваться цифровыми сервисами «МегаФона» на скорости до 80 Мбит/с. Оператор впервые запустил телеком-оборудование в этих малочисленных населенных пунктах. Проект был реализован благодаря государственной программе «Скидка за спектр». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленное телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах 4G, обеспечивая необходимую емкость сети и стабильную передачу данных. Связь четвертого поколения покрывает все улицы поселений, в том числе сигнал доступен в жилых домах, сельских больницах, школах. Местным жителям больше не нужно добираться в краевой центр. Теперь с помощью смартфона они могут заказать справку через портал «Госуслуги», общаться с родными через мессенджеры, слушать аудиокниги и делать покупки на маркетплейсах.

Ранее мобильный сигнал в селах Зеленый Луг, Новосклюиха и Новая Тараба был слабый. Своих базовых станций в селах не было, а связь обеспечивалась за счет телеком-оборудования, установленного в соседних населенных пунктах. После запуска скорость передачи данных на мобильных устройствах сельчан разгоняется до 80 Мбит/с.

Развитие сети также расширило зону, где можно воспользоваться технологией VoLTEцифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и обмениваться информацией в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует кристально чистый звук без посторонних шумов.

«Почти 42% населения Алтайского края живет в сельской местности. Для многих городских жителей вовремя отправить поздравление или отследить точное время прибытия автобуса – это просто и естественно, для сельского жителя — не всегда доступно. Мы работаем над тем, чтобы в регионе увеличивалось число территорий, где люди могут пользоваться современными интернет-сервисами. Государственная программа «Скидка за спектр» помогает реализовывать эту задачу. Так, в этом году три алтайских села, где проживает более 1600 человек, получили 4G-интернет и качественную связь, что сделало их жизнь более комфортной», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.

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