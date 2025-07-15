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МТС усилила LTE для жителей микрорайона Юго-Западный

МТС сообщает об усилении сети в микрорайоне Юго-Западный Кирова. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в Юго-Западном выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на улице Воровского. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала коснулось района фермерского рынка и Кочуровского парка. Также обновление сети МТС коснулось жилых домов на ул. Воровского, территорий школы №60 и детских садов № 150, 154 и 155.

Благодаря проведенным работам жители микрорайона Юго-Западный смогут на комфортных скоростях смотреть фильмы и сериалы, а также использовать сервисы для онлайн-учебы, работы и покупок.

«Сложно представить современную жизнь без быстрого интернета и качественных цифровых сервисов. Поэтому мы продолжаем непрерывную работу по улучшению качества связи, заботясь о том, чтобы у кировчан в любой точке города была возможность оперативно выйти в сеть. Так, например, недавно мы модернизировали сеть на ул. Потребкооперации в районе строящегося ЖК «Слобода» и на территории будущего второго корпуса школы №32», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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