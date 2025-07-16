МТС развернула LTE вблизи Шадринска для работы ежегодной народной ярмарки

МТС установила передвижную базовую станцию рядом с селом Крестовское Шадринского района, где пройдет Крестовско-Ивановская ярмарка. Участниками мероприятия станут тысячи зауральцев и гостей из соседних регионов, которых ждут выставки, мастер-классы, культурная программа и конкурсы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС покрыла сетью всю территорию проведения ярмарки, включая более 10 площадок, на которых будет проходить программа. Благодаря установке мобильной базовой станции гости и участники события будут обеспечены устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G. Такое решение позволяет точечно и в короткие сроки обеспечить сетью местность, не покрытую стационарным телеком-оборудованием.

Теперь гости ярмарки могут с комфортом вести трансляции выступления музыкантов со всего федерального округа, в том числе Уральского государственного академического русского народного хора из Екатеринбурга, представления курганского театра кукол «Гулливер». Посетители события также могут делиться в соцсетях фотографиями и видеоконтентом с главных площадок: мастер-классов ремесленников, народных игр и соревнований, например, хороводов, боя мешками и турнира косарей, а также катания на аэростате.

«Для курганцев и даже жителей соседних городов ежегодная Крестовско-Ивановская ярмарка – долгожданное мероприятие. Понимая масштабность события, для комфорта наших абонентов мы подготовили сеть и развернули мобильную базовую станцию. Такое решение помогает обеспечить высококачественную связь, комфорт и безопасность тысячам гостей и участников ярмарки», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.