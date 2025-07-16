CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

На волнах 4G: «МегаФон» усилил сеть на набережных северной Венеции

Набережные и каналы Санкт-Петербурга визитная карточка города, а прогулки по ним излюбленное занятие туристов со всего мира – с начала водной навигации в 2025 г. по рекам города прокатилось на 12% больше туристов, чем годом ранее. К пику туристического сезона инженеры «МегаФона» завершили модернизацию мобильной инфраструктуры на ключевых набережных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для усиления сети «МегаФон» задействовал дополнительные средние и высокие частоты, улучшив зону покрытия и увеличив пропускную способность. Одновременно с этим специалисты активировали технологию MIMO 4Х4 на базовых станциях, передающую данные по четырем независимым каналам. Эти меры обеспечили высокую скорость мобильного интернета до 200 Мбит/с и стабильное соединение, позволяя туристам комфортно стримить видео, быстро загружать контент и общаться.

Обновленное оборудование охватывает Дворцовую, Воскресенскую, Выборгскую, Арсенальную, Пироговскую, Петроградскую набережные, а также набережные реки Фонтанки, Мойки и Обводного канала. Помимо самих набережных, базовые станции обеспечивают стабильным сигналом прилегающие парки, музей, причалы для круизных лайнеров, зоны фуд-кортов и пункты проката.

«Санкт-Петербург ежегодно остается в топе туристических локаций России. К нам приезжают со всех уголков страны и зарубежья, только на набережных мы фиксируем рост мобильного трафика на 35% в сравнении с прошлым годом. Для комфорта гостей мы оптимизировали нашу сеть, объединив разные частоты и задействовав современные технологии. Теперь даже проходя на корабле по Неве можно за доли секунды загрузить 4К-видео на свою страницу и общаться с близкими по видео без лагов», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге

В России запустили производство морских беспилотных катеров

Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов

Россиян будут штрафовать на сотни тысяч рублей за передачу телефонного номера другому человеку

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще