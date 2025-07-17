«МегаФон» впервые запустил 4G в селах Мураши и Победа

Жители сел Победа и Мураши, расположенных в Усть-Тарском районе, получили качественную мобильную связь и высокоскоростной интернет МегаФона. Оператор впервые установил в населённых пунктах телеком-оборудование, расширив покрытие сети 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора завершили строительство базовых станций в отдалённых поселениях и запустили стабильную голосовую связь с быстрым интернетом LTE сразу в двух небольших селах Мураши и Победа, расположенных недалеко друг от друга. Специалисты установили и отрегулировали телеком-оборудование, чтобы в радиус действия базовых станций попали и жилые дома, и ключевые социальные объекты: школы, дома культуры, больницы.

Оборудование «МегаФона» работает в нескольких частотных диапазонах. Такая комплектация обеспечивает широкое покрытие — сигнал распространяется на дальние расстояния и хорошо проникает через стены зданий. В сельской местности, где нет высоких домов, это обеспечивает быстрое интернет-соединение и устойчивую голосовую связь в любом уголке поселения. Теперь сельчане могут активнее осваивать цифровое пространство: обращаться на государственные порталы для получения услуг, пользоваться телемедициной, делать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы в хорошем качестве или посещать образовательные онлайн-курсы.

Увеличилась и зона обслуживания VoLTE, позволяющая совершать цифровые звонки через интернет. Такая технология даёт абоненту возможность говорить по телефону и параллельно находиться в Сети, без помех при разговоре и с быстрой загрузкой мобильных приложений.

«В селах, куда пришла наша связь, проживает суммарно около 500 человек. Уверен, что для многих из них сервисы оператора станут более привлекательными. Проведённые технические работы позволили обеспечить в селе Мураши скорость передачи данных до 80 Мбит/с, а в Победе — до 100 Мбит/с. Быстрый интернет открывает новые возможности для развития села, для общения, знакомства с новинками кино, поиска онлайн-работы», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.