Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане
На Форуме цифровой экономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Это событие стало важным шагом в реализации стратегии цифрового суверенитета страны и привлечении международных ИТ-компаний на её рынок.
Стратегическое партнерство для цифровой экосистемы
Соглашение между Akashi Data Center и China Mobile направлено на создание инфраструктуры, которая позволит Казахстану занять ключевое место в цифровой экономике Центральной Азии. Дата-центр мощностью 4200 серверных стоек станет крупнейшим в регионе и обеспечит необходимые мощности для размещения данных международных компаний, таких как Amazon, Microsoft и Alibaba.
Тимур Турлов, основатель и CEO Freedom Holding Corp, который также участвует в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана, отметил: «Сотрудничество с China Mobile выводит Казахстан на новый уровень в глобальной цифровой экосистеме. Это не только вопрос технологий, но и экономической независимости».
Технологические преимущества и экономический эффект
Проект Akashi Data Center соответствует стандарту Tier IV, что гарантирует 99,995% uptime благодаря полностью резервированным системам питания, охлаждения и сетевой инфраструктуры. Запуск объекта запланирован на 2026 год.
Ключевые параметры дата-центра:
- Мощность: 4200 серверных стоек.
- Инвестиции: объём не раскрывается, но проект оценивается как один из самых масштабных в регионе.
- Рабочие места: до 10 тысяч в сферах ИТ, инженерии и кибербезопасности.
По словам представителей Akashi Data Center,
локализация мощностей критически важна для привлечения международных компаний.
Например, Yandex ранее откладывал расширение в Казахстане из-за недостатка
локальных ресурсов.
Цифровой суверенитет
Казахстан активно развивает собственную ИТ-инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от зарубежных дата-центров. Законодательство страны требует, чтобы данные граждан и компаний хранились локально. Это создаёт спрос на высоконадёжные дата-центры внутри страны.
Параллельно с проектом Akashi Data Center, Freedom Holding Corp Тимура Турлова строит дата-центр Freedom Cloud в Алматы с инвестициями 175 млрд. тенге (29,8 млрд. рублей). Оба проекта призваны укрепить позиции Казахстана как цифрового хаба между Европой и Азией.
Основные параметры FreedomCloud:
- 175 млрд. тенге (29,8 млрд. рублей)
- Мощность: 480 серверных стоек, 13 МВт
- Этапы реализации: два, первая очередь завершится в конце 2025 года
По словам Тимура Турлова, Freedom Cloud станет
технологическим хабом, связывающим Европу и Азию, и усилит позиции Казахстана
как регионального ИТ-центра.
«Этот проект — не просто инфраструктура для хранения данных, а вклад в технологический суверенитет страны. Он создаст рабочие места и повысит привлекательность Казахстана для международных ИТ-компаний», — отметил Турлов.
Проект направлен на укрепление долгосрочной конкурентоспособности страны и развитие цифрового экспорта.
Подписание меморандума с China Mobile и строительство FreedomCloud — значимые
события для цифровой трансформации Казахстана. Они демонстрирует готовность
страны к сотрудничеству с мировыми лидерами и созданию конкурентоспособной
ИТ-инфраструктуры. В ближайшие годы эти инициативы могут стать основой для
экономического роста и технологического лидерства в регионе.