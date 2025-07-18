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МТС обновила сеть в популярной прогулочной зоне Челябинска

МТС расширила покрытие сети 4G в городском бору Челябинска. В результате установки новой базовой станции на загруженной транспортной артерии, проходящей через лесной массив, мобильный интернет LTE стал доступен южноуральцам во время прогулок и занятий спортом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС усилили покрытие для автомобилистов на улице Худякова – на участке дороги от улицы Лесопарковой до плотины на Шершневском водохранилище. За счет проведенных работ расширение покрытия сетью отметят южноуральцы по время прогулок по «Тропе здоровья», Обкомовской дороги, на многочисленных спортивных площадках, а также посетители конного клуба. Рост скорости мобильного интернета на территории бора позволит челябинцам с комфортом пользоваться быстрым интернетом LTE даже при большом количестве отдыхающих и пиковых нагрузках на сеть.

«Мы улучшаем покрытие и наращиваем скорость мобильного интернета МТС по всему региону, в том числе в локациях, где любят проводить время южноуральцы. Сегодня наш городской бор стал одним из мест притяжения челябинцев, а также достопримечательностью, обязательной к посещению у гостей нашего города. Для того, чтобы обеспечивать данную территорию – памятник природы – мобильной сетью, мы находим технические решения и размещаем дополнительное телеком-оборудование на уже существующих инфраструктурных объектах вблизи бора. Быстрый интернет и стабильная связь даже на территории лесного массива – это вопрос безопасности и комфорта», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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