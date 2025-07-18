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Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии

T2, российский оператор мобильной связи, расширил зону действия роуминга VoLTE еще на три зоны: Швейцарию, Исландию и Макао – специальный административный район на юге Китая. Международные вызовы VoLTE тарифицируются как обычные звонки в роуминге, и не расходуют пакеты передачи данных. В новых странах она доступна 2 тыс. роумеров, а всего технологией уже пользуются 72 тыс. путешественников за рубежом. В результате запуска VoLTE в роуминге средняя продолжительность звонка выросла в 2 раза.

Т2 активно развивает партнерство с иностранными операторами для обеспечения работы роуминга VoLTE T2. На этой неделе вызовы по сети 4G за границей стали доступны в Макао, Исландии и Швейцарии. Партнером Т2 в Исландии стал оператор Nova, в Швейцарии – Sunrise, а на территории Макао роуминг VoLTE T2 заработал на сети CTM.

Международным VoLTE уже пользуются 72 тыс. абонентов: ранее Т2 запустила технологию в США и на Виргинских островах, в Австралии, Китае, Вьетнаме и Сингапуре. В результате время установления соединения сократилось в 3 раза, а средняя продолжительность звонка выросла в 2 раза.

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