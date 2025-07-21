CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усовершенствовала сеть LTE в Нижневартовске

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2100 на ряде базовых станций в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведенных работ более 250 тыс. жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС обновили в центре Нижневартовска на улице Ленина в районе Администрации города и района.

Также улучшение качества связи вартовчане оценят в районе Лицея № 1 им. А.С. Пушкина, близлежащих продуктовых магазинах, местных beauty-салонах и спортивных клубах.

Цифровой апгрейд сети проведен и в промышленной части города на улицах 2П-2 и 11П, где находятся крупные логистические центры, нефтесервисные и транспортные компании. Устойчивая связь внутри и на территории производственных баз поможет персоналу более оперативно решать рабочие вопросы, повысить эффективность труда. Кроме того, для компаний созданы условия для запуска специальной сети интернета вещей на основе технологии NB-IoT, которая позволит бизнесу разворачивать цифровые сервисы для автоматизации производственных процессов.

«Мы регулярно анализируем нагрузку на сеть в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа и расширяем ее емкость с ростом нагрузки. К примеру, ранее мы улучшили качество связи на Рябиновом бульваре, в Ипотечной долине и микрорайоне «Прибрежный 1», а сейчас в рамках рефарминга нарастили скорости мобильного интернета еще в нескольких локациях. Нам важно, чтобы жители и гости Нижневартовска с комфортом могли пользоваться медицинскими, образовательными сервисами, банковскими приложениями не зависимо от местонахождения. К началу осени мы ожидаем существенное увеличение интернет-трафика, поэтому заранее провели обновление цифровой инфраструктуры», − сказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Евгений Торгашин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Россиян стали атаковать прибыльными кибермошенническими схемами. Число нападений снижается, а суммы краж растут

Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android

Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore

Telegram готовится легализовать себя в России

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще