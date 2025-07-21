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В обновлении ScanKass 0.13.4.22 появился автоматический мониторинг ошибок чеков в ОФД

В рамках обновление ScanKass версии 0.13.4.22 представлена новая функция — контроль валидности кассовых чеков в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД). Ранее сервис отслеживал только срок действия подписки ОФД.

Как работает новая функция: алгоритм ежедневно сканирует ЛК ОФД на предмет чеков, отклоненных ФНС из-за несоответствия требованиям 54-ФЗ; при обнаружении инцидента владелец кассы получает детализированное оповещение в Telegram или email в течение 60 секунд. Ручная проверка журналов ОФД становится необязательной.

Ошибки не «сбрасываются» со временем, а имеют накопительный эффект — чем меньше на них обращают внимание, тем серьезнее будут затраты на решение проблемы в будущем.

Основные причины ошибок в чеках: человеческий фактор — кассир не понял, как нужно принимать платеж и платежи по карте проводит как оплату наличными; устаревшее ПО касс. Если в новой прошивке было обязательное обновление информации в чеках, которое отсутствует в старой версии, ФНС не будет принимать эти чеки.

Накопление ошибок за 6-12 месяцев приводит к необходимости массовой коррекции десятков тысяч чеков. На практике это означает, что для решения задачи необходимо будет задействовать специалиста, который должен будет написать для компании программу по автоматизации создания чеков коррекции. При этом шаблонных решений нет — сделать дешево не получится.

Технология ScanKass решает проблему: круглосуточный мониторинг исключает «эффект снежного кома»; оповещения позволяют увидеть, что чеки начали уходить с ошибкой. Работу кассы можно откорректировать, а единичные чеки можно исправить вручную.

Обновление «Мониторинг кабинета ОФД» позволит экономить и время, и деньги на каждой кассе розничного магазина.

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