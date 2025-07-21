Завершены испытания на совместимость ПТК «Сура» и InfoDiode

Инженерный центр «Элара» и «АМТ-Груп» провели испытания и подтвердили совместимость ПТК «Сура» и комплекса однонаправленной передачи данных «АМТ InfoDiode». Совместное применение решений позволит обеспечить передачу данных с уровня АСУ ТП на уровень системного оператора или в корпоративные информационные системы (например, MES), не подвергая дополнительным угрозам несанкционированного доступа защищаемый сегмент АСУ ТП.

В тестовом сценарии технологические данные передавались из закрытого сегмента сети от ПТК «Сура» в системы открытого сегмента через систему InfoDiode, которая выступила транспортной компонентой, обеспечивающей передачу данных между системами. Преобразование протоколов данных (ОРС UA, MQTT) осуществлялось с помощью коммуникационного сервера «Эликонт-КС», входящего в контур ПТК «Сура», и позволило обеспечить надежную передачу технологических данных.

Тестирование подтвердило полную совместимость продуктов. Совместное применение решений позволяет обеспечить гарантированную изоляцию сегмента АСУ ТП, в котором размещается ПТК «Сура», от любого нелегитимного внешнего воздействия со стороны корпоративной инфраструктуры организаций, даже в случае нештатных ситуаций.

ПТК «Сура» – российское комплексное программно-аппаратное решение для создания масштабных распределённых систем управления технологическими процессами с жёсткими требованиями к надёжности и непрерывности функционирования.

InfoDiode – комплексная система однонаправленной передачи данных, обеспечивающая высочайший уровень изоляции критичных информационных систем с сохранением нужного уровня функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.