«СберМобайл» запустил услугу по оплате нескольких номеров с одного счета

Виртуальный оператор мобильной связи «СберМобайл» создал сервис «Близкий круг», позволяющий оплачивать группы номеров с одного счета и получать дополнительные преимущества. Бесплатная услуга «Близкий круг» позволяет объединять в группу до пяти номеров абонентов «СберМобайла», оплачивать которые можно с одного счета, в рамках одной платежной операции. Оплата абонентской платы лежит на организаторе, создателе группы. Оплачивать связь, как и любые услуги «СберМобайла», можно со счета в любом банке. Кроме того, создатель группы может также использовать бонусы «Спасибо», которыми можно оплатить до 99% стоимости тарифа. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Помимо удобства оплаты сотовой связи, сервис также предлагает участникам дополнительные преимущества. Звонки внутри группы бесплатные, они не расходуют пакеты минут и доступны даже при нулевом балансе. Кроме того, все члены группы получают скидку 20% на оплату тарифа, если хотя бы у одного участника оформлена подписка «СберПрайм».

Важная особенность услуги «Близкий круг» – возможность объединить в группу абонентов, даже не состоящих в родственных отношениях. Воспользоваться услугой «Близкий круг» могут пары, друзья, однокурсники или коллеги. Такая услуга будет удобна для семей с детьми: и в случае, когда родители оплачивают связь детям, и когда за тарифы родителей платит взрослый ребенок. Объединить в группу можно также несколько сим-карт одного абонента.

Услуга «Близкий круг» доступна на всех территориях России, где присутствует сеть «СберМобайл», в том числе в Крыму, ЛНР и ДНР. При этом объединить в группу можно номера вне зависимости от их домашнего региона.

«Удобство абонентов – приоритет для «СберМобайла». Мы стремимся сделать для наших клиентов общение и заботу о близких проще и выгоднее. Сегодня главная ценность – это время, услуга «Близкий круг» позволяет экономить его, оплачивая связь для себя и родственников в несколько кликов. Кроме того, это часть экосистемного продукта, а значит, кроме удобства оплаты пользователи получают и другие преимущества от Сбера», – сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Для подключения услуги необходимо выбрать раздел «Близкий круг» в приложении «СберМобайла» или в личном кабинете на сайте оператора, убедиться в отсутствии задолженности и ввести номера абонентов «СберМобайла», которых необходимо добавить в группу.

Приглашенные получают SMS со ссылкой, пройдя по которой они могут подтвердить свое членство. Опция доступна на всех актуальных тарифах «СберМобайла». А уже имеющиеся дополнительные опции и бонусы сохранятся. При необходимости каждый член группы за свой счет может докупать себе гигабайты, звонки и другие услуги.