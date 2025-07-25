K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов

Москвичи стали чаще интересоваться корейской культурой и жанром K-pop: за I полугодие 2025 г. трафик на тематические сайты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. При этом у K-pop повзрослела целевая аудитория: активнее всего ресурсы о музыкальных группах и корейской культуре посещают миллениалы (25-34 года). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сайты с новостями о K-pop группах продемонстрировали интенсивный рост трафика — 15% за год. Пиковый интерес пришелся на январь (+81%). Такой всплеск может быть связан с активностью в индустрии: сразу несколько популярных артистов этого жанра (GOT7, IVE, Tomorrow X Together) выпустили новые релизы и анонсировали турне.

По данным оператора, на сайты корейских групп чаще заходят пользователи 25-34 (27%) и 35-44 лет (26%), далее следует молодежь 18-24 лет (24%). Примечательно, что москвичи 45+ следят за новостями корейской музыки больше подростков — 11% против 9%.

Наплыв пользователей на сайты магазинов, продающих официальную атрибутику корейских артистов, фиксировался в мае и июне — на 12% и 15% соответственно. В эти месяцы у многих групп выходили новые альбомы, а участницы популярной Blackpink заявили о возвращении на сцену и анонсировали мировой тур. В основном K-pop мерч интересует женщин (84%). На молодых людей 18-24 лет приходится меньше четверти заходов на сайты подобных магазинов среди всех возрастных групп.

В апреле почти на треть вырос интерес к ресурсам, посвященным языку и культуре Кореи (+31%) в целом. Чаще всего их посещают жители столицы в возрасте 25-44 лет (55%). При этом мужчин среди них больше половины (52% от всех посещений).