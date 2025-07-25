МТС обеспечила гигабитным интернетом еще около 4000 семей Нижнего Новгорода

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Нижнем Новгороде. Доступ к сверхбыстрому домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили около 10 тыс. жителей, проживающих в многоквартирных домах трех крупных жилых комплексов Советского и Автозаводского районов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили зону покрытия своей гигабитной сети в популярных жилых комплексах Нижнего Новгорода — «Цветы», «Зенит» и «Торпедо». Новая технология обеспечивает подключение сразу двух сервисов — скоростного интернета и цифрового телевидения — по единому оптическому кабелю. Это дает возможность каждому члену семьи одновременно пользоваться услугами широкополосного интернета даже во время больших сетевых нагрузок, будь то работа удаленно, игра в ресурсоемкие онлайн-игры или просмотр фильмов высокого качества на разных устройствах. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Благодаря этому еще больше новоселов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, пакетируя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

«Современный гигабитный интернет становится столь же необходимым, как электроэнергия или водоснабжение. Высокоскоростное соединение обеспечивает комфортную работу нескольким устройствам одновременно: ноутбук для рабочих задач, планшет ребёнка для дистанционного обучения, смартфон для видеозвонков и телевизор для семейного досуга. Интернет-трафик распределяется равномерно, исключая задержки и сбои даже при максимальных нагрузках. В прошлом году гигабитный интернет провели в новостройках: в ЖК «Новая Кузнечиха», «Анкудиновский парк» и других. В этом году продолжается активное развитие инфраструктуры в новостройках: ЖК «Цветы», «Торпедо», «Зенит»», — рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В течение последних лет компания модернизировала около 90% фиксированных сетей в Нижнем Новгороде, перейдя на гигабитный интернет. В этом году МТС продолжила модернизацию сетей в многоквартирных домах по всему городу. Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Нижнем Новгороде.