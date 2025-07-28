«МегаФон» прокачал связь в местах традиционного бытования народных художественных промыслов

Жители пяти районов Нижегородской области теперь могут быстрее скачивать информацию из интернета. Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование с поддержкой 4G в Семеновском, Ковернинском, Городецком, Богородском и Чкаловском районах. В результате площадь покрытия стала шире, а скорость передачи данных выросла на 20%. Это поможет жителям и туристам с комфортном пользоваться навигаторами, онлайн-картами и делиться впечатлениями в соцсетях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Золотая хохлома давно стала визитной карточкой не только Нижегородской области, но и всей страны. Крупнейшее предприятие по выпуску ярких колоритных предметов интерьера, посуды, сувениров, матрешек находится в городе Семенов, а вот родиной самого известного в России художественного промысла считается поселок Ковернино, находящийся в соседнем районе. Теперь любители хохломы смогут еще активнее делиться впечатлениями от посещения фабрики и общения с мастерами: в обоих локациях мобильный интернет стал быстрее в среднем на 20% благодаря новым объектам «МегаФона».

Не менее знаменита Городецкая роспись, характерной особенностью которой стали яркие краски и жанровые сценки. Городец — самый древний город Нижегородской области и самый посещаемый среди малых городов региона. Сегодня уже около 90% всего объема передачи данных в этом городе приходится именно на скоростную сеть 4G. Модернизация оборудования, которая началась в последние годы, стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности горожан и многочисленных путешественников. Этим летом апгрейд продолжился – работы завершены на базовой станции в селе Смольки в 10 километрах от районного центра, где проживают около тысячи человек, а туристы приезжают полюбоваться на старинную церковь. Новое телеком-оборудование работает в низкочастотном и среднечастотном диапазонах, что обеспечивает качественное покрытие и легкое проникновение сети внутри зданий с толстыми стенами.

Сразу несколько телеком-объектов модернизированы в Богородском районе, где испокон веков занимались обработкой кожи и гончарным промыслом. Благодаря проведенным работам мобильный интернет ускорился, в том числе, на улице Ленина в Богородске, где находится Дом ремесел и уникальный музей современной керамики.

Апгрейд телеком-оборудования завершен также в Пурехе Чкаловского района. Это село знаменито древним промыслом – здесь отливали медные колокольчики и бубенцы, огромная коллекция которых есть в местном музее.

«Городец и Семенов — настоящие жемчужины туристической карты Нижегородской области, где можно прикоснуться к богатейшему культурному наследию. Богородск, Чкаловск, Балахна — не менее увлекательные маршруты. С каждым годом в малых городах региона гостей становится все больше, а, значит, увеличивается и нагрузка на сеть. Мы мониторим ситуацию и совершенствуем инфраструктуру в тех местах, где это необходимо, чтобы гости региона могли на комфортных скоростях серфить в интернете, вести прямые эфиры и делиться с друзьями красочными фото и видео. Кроме того, удобней будет пользоваться навигатором и онлайн-картами, что, несомненно, важно для путешественников, особенно для тех, кто отправляется в путь самостоятельно», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.