Ярмарки трудоустройства и обучение работников на Ставрополье будут проходить на отечественной платформе «МТС Линк»

МТС перевела встречи Краевого кадрового центра Ставропольского края на отечественную платформу для коммуникаций и совместной работы «МТС Линк».

Центр сможет проводить удаленные ярмарки трудоустройства с работодателями, проводить обучение сотрудников во всех уголках Ставрополья. Планируется, что к вебинарам будут подключаться до 300 участников с возможностью выйти в эфир. Этот формат позволяет не замечать расстояний между участниками, подходит для совещаний, лекций, мастер-классов с активным вовлечением всех слушателей.

Записи прошедших встреч будут храниться в защищенном облачном пространстве, серверы которого находятся на территории Российской Федерации. Также возможно расширение функционала, например внедрение инструментов на базе ИИ для подготовки текстовой расшифровки и краткого резюме встреч.

«МТС Линк» входит в реестр отечественного ПО. Использовать его безопасно для внутренних и даже конфиденциальных процессов. Многие учреждения, органы власти и бизнес на Ставрополье используют платформу для своей работы. Наши разработчики постоянно совершенствуют интерфейс и внедряют новые функции – синхронный перевод, ИИ помощника, расшифровку и резюме встреч», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

«Подразделения нашего центра работают во всех территориях Ставрополья. Поддерживать с ними связь в удобном формате очень важно. Рассчитываем, что платформа также поможет нам развивать компетенции соискателей и сделать удаленный подбор работы для ставропольцев более эффективным», – отметила директор Краевого кадрового центра Ставропольского края Виктория Полюбина.