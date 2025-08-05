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«МегаФон» запустил LTE-связь в селе Некруглово

Жители села Некруглово Михайловского района Приморья теперь могут пользоваться мобильной связью «МегаФона». Специалисты оператора построили в поселении базовую станцию LTE-стандарта и обеспечили абонентам доступ к высокоскоростному интернету в своей сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сельчанам стала доступна передача данных и голосовая связь по технологии VoLTE, когда пользоваться цифровыми приложениями можно не прерывая телефонный разговор, а качество звука при этом остается высоким. Новая базовая станция обеспечивает уверенное LTE-покрытие на всей территории села, а также покрывает часть дороги между Некруглово и районным центром — селом Михайловка.

В Некруглово проживает около 500 человек, теперь они могут смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, общаться в мессенджерах или использовать мобильный интернет для работы или обучения.

«Мы расширяем сеть своих базовых станций в Приморском крае, строим новые телеком-объекты в небольших поселениях. Качество мобильной связи здесь такое же как в городах и районных центрах региона. Жителям стали доступны услуги телемедицины, мобильные приложения и сайты государственных органов, а также покупки на маркетплейсах», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

В 2025 г. инженеры «МегаФона» построили и модернизировали более 120 телеком-объектов в регионе, что позволило увеличить скорость передачи данных.

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