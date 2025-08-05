«МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис»

Холдинг «МТС Медиа», объединяющий активы цифровой экосистемы МТС в области развлечений, объявил о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Петербурге. Он станет седьмым активом в периметре медиахолдинга и дополнит его мощности в области производства контента для всей российской киноиндустрии.

«Кинополис» — это первая киностудия мирового уровня в Санкт-Петербурге, построенная в 2009 г. в составе АФК «Система». Кинопроизводственный комплекс полного цикла – это 6 съемочных павильонов площадью 3700 кв. м., бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, постпродакшн студия и студия звукозаписи. Компания поддерживает киносъемочный процесс на всех этапах: продюсирует и снимает рекламу, фильмы и сериалы, а также помогает организовать работу съемочных команд.

С 2024 г. «Кинополис» работает и на московском рынке, оказывая весь спектр технических услуг для кинопроизводства за исключением аренды павильонов и строительства декораций: предоставляет киногруппам осветительное и видеооборудование, гримерно-костюмерные комплексы, специализированный транспорт, квалифицированный персонал и др. В 2024 г. с участием студии «Кинополис» было произведено 65 кинопроектов, выручка АО «ОРК» составила 627 млн руб. С участием «Кинополиса» создано свыше 300 полнометражных фильмов и сериалов, среди которых «Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Союз спасения», «Триггер», «Шаляпин», «Амура», «Столыпин», «Черное облако» и другие.

До вхождения в состав холдинга студия «Кинополис» принадлежала ПАО МТС и работала как автономный бизнес. Холдинг «МТС Медиа» был создан в феврале 2024 г. для развития активов экосистемы МТС в области развлечений и объединил онлайн-кинотеатр Kion, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки», музыкальную компанию «МТС Лейбл» и компанию «МТС Live», отвечающую за направление офлайн-развлечений. В начале 2025 г. медиахолдинг выделил производство контента в отдельный бизнес, запустив продюсерский центр Kionfilm. Процесс интеграции студии «Кинополис» в «МТС Медиа» планируется завершить до конца года 2025 г.

Генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова сказала: «Мы уже вывели производство кино и сериалов в отдельный актив, пополнив портфель активов новым продюсерским центром Kionfilm. Студия «Кинополис» — самостоятельный и зрелый бизнес, и его включение в периметр медиахолдинга — это следующий шаг к масштабированию производства контента полного цикла для всей индустрии и усилению «МТС Медиа» как одного из лидеров на этом рынке».

Генеральный директор ОРК Олег Белёнов сказал: «Санкт-Петербург — один из ключевых кинорегионов страны. В 2024 г. в Северной столице было снято свыше 100 кинокартин, и «Кинополис» активно участвует в этом процессе. Выручка киностудии после пандемии растет на 30% ежегодно, с прошлого года студия работает и на московском рынке. С интеграцией в «МТС Медиа» мы сможем органично и в полной мере раскрыть свой потенциал как одна из самых профессиональных киносъемочных площадок в стране».

«Кинополис» функционирует как кинопроизводственный центр, а также как культурный кластер Санкт-Петербурга и открыт для проведения выставок, музыкальных фестивалей, театральных постановок, профориентационных программ для школьников. В частности, на площадке прошли Международный кинофестиваль «Кино без барьеров», конкурс «Мисс звезда России», секция международного симпозиума кинокомиссий AFCI, посвященный съемке электромобиля Godox Cinema Day, профориентационный форум «Старт», квест «Бегущий город» и другие.