Сеть Т2 охватила 2,5 гектара спортивного комплекса «Чкалов Арена»

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил покрытие внутри «Чкалов Арены». Indoor-строительство охватило все спортивные залы, зоны отдыха и подземный паркинг. Благодаря высоким скоростям посетители площадки могут вести стримы с соревнований и загружать видеоконтент в HD-качестве.

Т2 завершила технические работы в еще одном спортивном комплексе столицы – на «Чкалов Арене». Здание расположено на месте бывшего Тушинского аэродрома, сейчас на локации ведется подготовка спортсменов к соревнованиям различного масштаба. Сеть оператора развернулась на более чем 2,5 га здания.

На «Чкалов Арене» функционируют ледовые арены, специализированный центр хоккейной подготовки, центр художественной гимнастики, центр фехтования, хореографические залы и другие спортивные залы. Стабильной связью Т2 обеспечены все пять этажей здания, включая зону подземного паркинга. Сеть на остальной территории комплекса работает от уличных базовых станций.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Спорткомплекс «Чкалов Арена» – одна из важнейших локаций для тренировок тысяч московских спортсменов. Теперь благодаря стабильной сети Т2 зрители, болельщики и другие участники подготовительных и публичных мероприятий смогут всегда оставаться на связи. Это проект для нас не просто очередной этап обеспечения связью столичных зданий, а поддержка большого спорта и увлечений каждого нашего абонента».