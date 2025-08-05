«ВкусВилл» запустил магазин в Telegram

Продукты «ВкусВилла» теперь можно заказать прямо в Telegram — без переходов на сайт или приложение. Мини-магазин открывается в два клика и позволяет первым опробовать новинки, которые завтра могут стать хитами.

Каждый месяц «ВкусВилл» добавляет в ассортимент более 100 новинок: от смелых экспериментов до будущих хитов. Именно среди них были найдены такие хиты как манго из Египта, колбаса «Мортаделла», гранулированное мороженое и десерт-бомбочка с маршмеллоу. Сейчас поиск новых продуктов ведётся не только по всей России, но и за её пределами.

Идея протестировать мини-приложение появилась в команде онлайн-маркетинга «ВкусВилла». Telegram уже давно стал важной площадкой для компании — здесь сформировалось большое, активное и живое сообщество: официальный канал бренда читают более 100 тыс. человек.

Именно поэтому в команде решили не ограничиваться только новостями, а дать аудитории возможность удобно и быстро знакомиться с новинками прямо внутри Telegram. Новый mini app «ВкусВилла» — это простой и понятный магазин в мессенджере. Всё работает так же, как на сайте: можно быстро выбрать товары, добавить их в корзину и оформить заказ — без лишних шагов и выхода из чата.