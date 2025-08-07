T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi Fi в Волгоградской области. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах высоток, а также в поездках за границу.

T2 планомерно развивает сетевую инфраструктуру в Волгоградской области, повышая качество связи для клиентов. В декабре прошлого года компания завершила в регионе реализацию сервиса VoLTE, с помощью которого абоненты могут осуществлять голосовые вызовы в сетях четвертого поколения. Следующим этапом стало внедрение альтернативной технологии совершения звонков – Voice over Wi Fi (VoWiFi).

Новое техническое решение позволяет совершать и принимать вызовы, используя в качестве базовой станции точки доступа Wi‑Fi. За счет этого стабильное качество голосовой связи сохранится даже в местах с ограниченным или нестабильным сигналом – например, в зданиях с плотными стенами, подвальных помещениях, на верхних этажах высоток и на подземных парковках, а также во время зарубежных поездок.

Для успешного внедрения услуги технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации на территории Волгоградской области. За счет этого Т2 сократила время на установление соединения между абонентами, обеспечила стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Как правило, опции представлены в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети». Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. Сервис подключается бесплатно.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «Запуск технологии VoWiFi – это прежде всего забота о комфорте наших абонентов. Опция гарантирует высокое качество звонков в тех местах, где мобильный сигнал может быть нестабилен: это касается не только верхних этажей многоквартирных жилых домов, но и офисных зданий, торговых центров, а также паркингов. Голосовые вызовы остаются важным каналом коммуникации – как личной, так и деловой. Внедрение VoWiFi стало логичным продолжением запуска VoLTE: мы последовательно развиваем технологии в Волгоградской области, делая сервис T2 еще более надежным, гибким, соответствующим запросам наших клиентов».