МТС испытала прототип базовой станции 5G для гибридной спутниковой связи

МТС объявляет об успешном завершении стендовых испытаний прототипа базовой станции 5G по технологии гибридной неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) с имитацией работы смартфона через спутниковый канал. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология NTN в режиме D2C (Direct to Cellular) или «спутник-смартфон» предусматривает организацию через низкоорбитальные спутники всех услуг мобильной связи на земле – там, где отсутствует покрытие наземных сотовых сетей.

Для проведения испытаний в лаборатории МТС был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. С помощью эмулятора канала «спутник-земля» имитировались условия эффекта Доплера, увеличенных временных задержек, повышенного затухания сигнала. Испытания проводились в трех частотных диапазонах: n1 (1950-1965/2140-2155 МГц), n256 (1980–2010/2170–2200 МГц), n254 (1610-1626,5/2483,5-2500МГц).

В марте 2024 г. МТС получила разрешение ГКРЧ на использование этих частот для проведения натурных испытаний прототипов космических аппаратов при организации прямой сотовой связи «спутник-земля» с использованием технологии 5G NTN.

«В последние годы в мире активно развиваются спутниково-сотовые системы связи, операторы в партнерстве со спутниковыми компаниями тестируют и разворачивают гибридные сети. С учетом обширной географии России и низкой плотности населения внедрение технологии неназемных беспроводных сетей 5G NTN обеспечит всю территорию страны сплошным покрытием услугами мобильной связи», -– отметил вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

