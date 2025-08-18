CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Не только Кавминводы: «МегаФон» определил самые популярные туристические места Ставрополья

Туристическая привлекательность Ставрополья продолжает расти. С мая по август число гостей из других регионов России увеличилось на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. Вместо традиционного отдыха на местных курортах все больше путешественников выбирают альтернативные маршруты. Об этом свидетельствует исследование «МегаФона», основанное на обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Знаковые города Ставропольского края, такие как Пятигорск, Кисловодск и Железноводск удерживают лидирующие позиции по количеству туристов. Горы Машук и Бештау, озеро Провал, Курортный парк и Каскадная лестница остаются самыми посещаемыми объектами.

Однако сейчас путешественники стремятся выйти за рамки привычных маршрутов, открывая для себя новые уголки региона. Так в этом году музейно-выставочный комплекс «Россия – Моя история» в Ставрополе принял на 11% больше посетителей. Еще одной точкой притяжения стал Будённовский краеведческий музей. Увидеть уникальные экспонаты времен Гражданской и Великой Отечественной войны приехали на 10% больше гостей.

Туристы чаще стали выбирать отдых в селах. Родина казаков-некрасовцев поселок Новокумский принял на 22% больше путешественников, а станица Темнолесская, где живут перуанские альпаки, привлекла на четверть больше посетителей.

Чаще всего на Ставрополье приезжают из Москвы и Московской области, республик Северного Кавказа, Ростовской области. Наиболее активно регион исследуют гости в возрасте от 36 до 45 лет. Причем женщины путешествуют почти на 30% чаще мужчин.

«Мы понимаем, что качественная связь — это важная часть комфортного отдыха. В этом году мы продолжаем модернизировать нашу сеть в туристически привлекательных местах Ставропольского края. Запустили новые и модернизировали существующие базовые станции не только на Кавказских Минеральных Водах, но и в Ставрополе, Невинномысске, в предгорных и восточных районах, где туристический поток продолжает расти. Эти изменения позволили увеличить пропускную способность сети и обеспечить надежное соединение для наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

