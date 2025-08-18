В МАИ разработана технология удалённого контроля БЛА через сети 4G

В Московском авиационном институте разработана технология непрерывной передачи данных и видео в реальном времени с борта беспилотного летательного аппарата на наземный пункт управления, которая осуществляется через сети мобильной связи 4G (LTE). Благодаря этому даже при условии значительной удалённости дрона – до 50 км, оператор сможет осуществлять полный контроль над параметрами его полёта, определением местоположения в пространстве и техническим состоянием.

«Наш проект позволяет повысить эффективность использования беспилотных авиационных систем, обеспечивая безопасное выполнение полётов и расширение зон применения за счёт надёжной передачи данных и видеосигнала на удалённый пункт управления», – сказал один из разработчиков, главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» Максим Калягин.

Над проектом работала команда учёных из дирекции «Аэромобильность» и центра «Беспилотные летательные аппараты». Со слов разработчиков, технология открывает новые перспективы для использования БПЛА в области мониторинга сельскохозяйственных территорий, наблюдения за объектами инфраструктуры, доставки грузов, проведения поисково-спасательных операций, а также при выполнении любых других задач, где требуется передача информации с борта беспилотника в режиме реального времени.

Техническая основа представляет собой компактное устройство весом 360 г с двумя независимыми 4G-модемами, работающими параллельно. Такая архитектура позволяет автоматически выбирать оптимальный канал передачи данных в зависимости от качества сигнала и условий полёта, обеспечивая стабильность канала связи даже в условиях переменного качества сети и при перемещении аппарата между базовыми станциями. Встроенная вычислительная платформа управляет процессом передачи телеметрии и видеопотока, минимизируя задержки и обеспечивая непрерывность канала передачи данных.

Помимо небольших массогабаритных показателей, ещё одним плюсом является возможность эксплуатации устройства в условиях критических температур, от -40 до +60°C. Напряжение потребляемого питания составляет от 12 до 60 В.

На данный момент технология успешно прошла испытания, подтвердив свою работоспособность и возможность стабильной передачи данных в реальных условиях эксплуатации. Разработка полностью готова к интеграции в отечественные беспилотные авиационные системы и может быть доработана с учётом специфических требований промышленных партнёров, работающих в сфере проектирования, производства и эксплуатации БАС.