Выручка МТС AdTech возросла на 25,2% по итогам второго квартала

Рекламная вертикаль МТС AdTech (входит в экосистему МТС) по итогам II квартала 2025 г. увеличила выручку на 25,2% год к году — до 16,8 млрд руб. Наибольший прирост в структуре выручки группы пришелся на сегмент рекламные технологии (цифровая реклама) и новые активы (Getblogger, МТС Ads Premium Video) — выручка этого сегмента увеличилась на 40,9% год к году, согласно отчету МТС о финансовых результатах за I полугодие 2025 года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За отчетный период выручка от рекламы в Telegram Ads увеличилась более чем в 2,5 раза, на 157%, а число рекламных кампаний в мессенджере возросло на 110%. Реклама в Telegram Ads остается одним из самых востребованных форматов в России — темп роста выручки в 10 раз опережает темпы роста рекламной выручки основных конкурентов («Яндекс», VK).

Выручка и средний чек в Telegram Ads растут опережающими темпами за счет интереса рекламодателей к таргетингу на Big Data МТС и данных внешних поставщиков, среди которых «Магнит», X5 Group, КХЛ, «М.Видео-Эльдорадо» и другие. Во II квартале 2025 г. 43% всех кампаний в Telegram Ads были запущены на Больших данных МТС и партнеров. Также на рост объема выручки повлиял запуск премиальных форматов, реклама в поиске и чат-ботах, а также развитие других рекламных инструментов в Telegram Ads.

Развитие платформы автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger, которую компания купила в декабре 2024 г., обеспечило 28% прироста выручки МТС AdTech. MTS Ads Premium Video показал рост на 78% благодаря росту спроса на рекламу на Smart TV и другой видео-инвентарь для построения знания и брендформанса.

«Драйвером роста выручки МТС AdTech стало развитие сегмента рекламных технологий. В I полугодии 2025 г. МТС AdTech обеспечила real-time таргетинг рекламы с точностью 90% на более чем 350 сегментов аудиторий, а также представила ИИ-маркетолога для малого и среднего бизнеса. По итогам двух кварталов 2025 г. более шести тыс. активных клиентов «МТС Маркетолог» стали доступны инструменты для автоматизации рекламных кампаний на базе ИИ и алгоритмов машинного обучения», — сообщили в пресс-службе.

МТС AdTech несколько кварталов подряд является самым быстрорастущим AdTech-активом в России, а темпы прироста цифровой рекламы значительно опережают результаты основных конкурентов. Доходы VK от рекламы среднего и малого бизнеса во II кв. 2025 г. выросли на 16% за год и достигли 17,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Рекламная выручка «Яндекса» во II кв. 2025 г. увеличилась на 12% за год и достигла 115,3 млрд руб.

