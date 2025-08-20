Фокус на комфорт: T2 продолжает усиливать связь в жилых комплексах ГК «Точно» в Краснодарском крае

T2, российский оператор мобильной связи, развивает партнерство с девелопером «Точно» по созданию современной цифровой инфраструктуры в новых жилых комплексах Краснодарского края. С начала сотрудничества качественной связью и мобильным интернетом были обеспечены шесть реализованных объектов застройщика: «Империал», «Родные просторы», «Сказка Град», «Абрикосово» и «Фамилия» в Краснодаре, а также «Форт Адмирал» в Туапсе. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 продолжает развивать сотрудничество с крупными девелоперами, создавая устойчивую цифровую среду в жилых комплексах. В октябре 2024 г. было подписано соглашение с группой компаний «Точно»: партнерская модель взаимодействия предусматривает размещение технической инфраструктуры T2 в проектах девелопера в Краснодарском крае – на завершающих этапах строительства или сразу после сдачи в эксплуатацию. За счет этого оператор и застройщик могут гарантировать наличие стабильного сигнала связи уже при передаче ключей собственникам.

В 2024 г. в рамках соглашения качественной связью и мобильным интернетом T2 был обеспечен жилой комплекс «Империал». В 2025 г. технические специалисты компании, в соответствии с планами, улучшили сигнал связи еще в пяти объектах «Точно»: «Родные просторы», «Сказка Град», «Абрикосово» и «Фамилия» в Краснодаре, а также в «Форт Адмирал» в Туапсе.

Установленное оборудование формирует надежное покрытие как внутри домов, так и на прилегающих к ним общественных пространствах. К примеру, в жилом комплексе «Сказка Град» стабильная связь и качественный мобильный интернет доступны на всей территории, включая школу, детский сад, теннисный корт, игровые и спортивные площадки. Помимо этого, жители комплексов девелопера могут пользоваться современной технологией VoWiFi, которую Т2 ранее внедрила в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с массивными стенами, цокольных помещениях и подземных парковках, на верхних этажах высоток, а также в поездках за границу.

Проекты с участием девелоперов позволяют T2 наращивать присутствие в активно развивающихся районах по всему Краснодарскому краю. В рамках соглашения с «Точно» оператор планирует обеспечить устойчивое indoor покрытие еще в нескольких комплексах застройщика.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Сегодня комфортная городская среда – это не только благоустройство, архитектура и транспортная доступность, но и полноценная цифровая инфраструктура. Широкое покрытие сети и качественный мобильный интернет стали базовой потребностью для миллионов людей: как дома, так и в общественных пространствах. Мы рады, что вместе с «Точно» наша компания может создавать устойчивую digital-среду в крупных жилых кварталах Краснодарского края, охватывая не только квартиры, но и важные социальные объекты – школы, детские сады, места для отдыха и спорта. Такое сотрудничество не просто отвечает запросам горожан, но и задает ориентир для будущих девелоперских проектов, в которых цифровой комфорт становится неотъемлемой частью качества жизни в современном мегаполисе».

Анастасия Маслеха, директор группы компаний «Точно»: «Для нас важно, чтобы жители наших комплексов чувствовали себя по-настоящему комфортно — и это касается не только архитектуры или благоустройства, но и цифровой составляющей. Качественная связь и стабильный интернет давно стали базовыми потребностями, такими же, как вода или электричество. Поэтому мы считаем своим приоритетом создавать среду, в которой люди могут жить, работать, учиться и отдыхать с полным доступом к современным технологиям».