CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Мошенники пытались дозвониться хабаровчанину более 8000 раз

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Хабаровского края в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис избавил хабаровчан от почти 20 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, одному из жителей Хабаровска злоумышленники пытались дозвониться более 8000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил хабаровчанам более девяти лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками. Средняя длительность заблокированного звонка составила 15 секунд.

Чаще всего жителям Хабаровского края звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«В первом полугодии самой распространенной «легендой» мошенников стали предложения о дополнительных доходах в инвестиционных проектах - таких звонков почти треть. В тройку массовых мошеннических атак также входят звонки под видом специалистов мобильного оператора с предложением продлить номер договора и звонки от имени сотрудников налоговой, почты и структур ЖКХ. Поскольку мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, мы постоянно обновляем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. Только за полгода сервис оградил более тысячи хабаровчан от общения со злоумышленниками», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи

Veon продал свой скандальный актив властям

В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: