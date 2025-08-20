Рядом с доходными домами 19-20 веков в Санкт-Петербурге ускорили мобильный интернет

МТС разместила дополнительные базовые станции стандарта LTE в центре Санкт-Петербурга и пригородах на южном направлении. Обновления затронули жилые кварталы, рядом с которыми находятся исторические объекты — бывшие доходные дома XIX и ХХ столетий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС разместили телеком-оборудование в Петроградском, Красносельском и Пушкинском районах. Модернизация сети LTE коснулась «сердца» Петроградской стороны, где расположены несколько исторических зданий на улице Воскова: в том числе бывшие доходные дома по проектам архитекторов Ивана Петровича Мааса и Антония Ивановича Носалевича. Здания были построены с 1875 по 1910 гг. Сейчас на их месте и рядом располагаются жилые квартиры, магазины, кафе и рестораны. Неподалеку находится старейший петербургский рынок — Сытный.

Новые скорости мобильного интернета получили территории рядом с Павловским парком, недалеко от объекта культурного и исторического наследия — дачи графского рода Бобринских, построенной в 1875 г. На этой усадьбе часто бывали классики русской литературы: В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.

Технические работы позволили расширить радиопокрытие, емкость сети LTE и нарастить скорость мобильного интернета в указанных районах. Инженеры компании применили технологию сложения радиочастот: от низких («дальнобойный» сигнал, который хорошо проникает внутрь старинных зданий с толстыми стенами) до высоких, которые используются для сети 4G. С ее помощью можно увеличить пропускную способность сети.

«Центр Санкт-Петербурга и пригороды славятся архитектурой: старинными домами и усадьбами с вековой историей. Из-за особенностей зданий (толстые стены, скатные крыши) и плотной застройки обновление существующего телеком-оборудования и установка новых базовых станций в таких локациях непростая задача. Однако наши инженеры ее выполняют с учетом потребностей абонентов — петербуржцев, жителей Ленобласти и гостей северо-западного региона — и архитектурного облика Северной столицы. К тому же осенью традиционно растет спрос на цифровые сервисы: многие возвращаются после отпусков, каникул к работе, учебе, и, конечно, высокий сезон требует особенной подготовки, чтобы связь была стабильной даже в пиковые нагрузки», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.