Спрос на «Умную проверку номеров» вырос

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, продолжает развивать интеллектуальные решения для бизнеса и фиксирует растущий спрос на сервис «Умная проверка номеров» (HLR-запросы, Home Location Register, технология, позволяющая в режиме реального времени узнать информацию об активности мобильного номера). Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Услуга «Умная проверка номеров» все более активно используется в В2В-сегменте, что демонстрирует растущий спрос со стороны бизнеса на точное, актуальное и при этом быстрое подтверждение статуса номера. Скорость «Умной проверки номеров» на платформе «МТС Exolve» через Telecom-API позволяет совершать около 50 тыс. запросов в минуту. Ежемесячно на платформе проверяется более пяти млн номеров, и это число постоянно растет.

Проверка контакта перед коммуникацией становится важной составляющей не только для банков и колл-центров, но и крупных компаний из таких сфер, как e-commerce, здравоохранение, логистика, маркетинг, образование и других. Компании уточняют статус номера как перед рассылками, так и перед исходящими звонками, что позволяет им: увеличить конверсию в успешные звонки до 28%; ускорить актуализацию клиентских баз на 40%; сократить затраты на сообщения и вызовы до 30%.

Кроме того, «МТС Exolve» дополнил сервис двумя новыми инструментами: определением оптимального времени для отправки текстовых сообщений и уточнением времени последней активности абонента. Обновленная версия повышает вероятность прочтения и увеличивает эффективность рассылок, а также помогает определить актуальность контакта и понять степень активности абонента.

Сервис легко интегрируется в существующую ИT-инфраструктуру и может использоваться в CRM, платформенных решениях и маркетинговых инструментах. После обращения к API или входа в личный кабинет доступны такие метрики, как общий объем запросов, а также количество успешных и неуспешных обращений — это важно для анализа эффективности и качества взаимодействий с клиентами.

«Мы продолжаем развивать интегрированные интеллектуальные решения, которые помогают бизнесу повысить контактность со своими клиентами. В рамках постоянного совершенствования платформы мы внедрили новые инструменты, которые позволяют нашим клиентам более точно и персонализировано управлять своими базами данных, укрепляя связь с абонентами в разных каналах: больше эффективность рассылок и звонков, выше удовлетворенность клиентов и ниже затраты», – сказал Василий Сажко, директор по продуктам «МТС Exolve».

Ранее на платформе была реализована функция получения коэффициента активности абонента — от 0 до 1, где 0 означает минимальную активность, а 1 — максимальную. Этот показатель помогает компаниям очищать базы от неактивных номеров и более точно планировать клиентские коммуникации.

