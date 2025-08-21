Т2 увеличила скорость интернета в 3 раза на 100 станциях Московского метрополитена

T2, российский оператор мобильной связи, перевел телеком-оборудование на сотне станций столичной подземки в диапазон LTE2300 и ускорил пиковую скорость интернета до 200 Мбит/с. Согласно планам компании, до конца года работы затронут остальные станции Московского метрополитена.

С начала 2025 г. Т2 активно развивала сеть в Московском метрополитене. Первые результаты работ показали увеличение скоростей в три раза на 100 станциях подземки – за счет вывода в эфир емкостного диапазона LTE2300. Драйв-тесты показали увеличение средних скоростей до 100 Мбит/с, а пиковых – до 200 Мбит/с.

Технические работы затронули большинство веток метрополитена, однако наибольшее количество станций с LTE2300 находятся на «Большой кольцевой», «Замоскворецкой», «Таганско-Краснопресненской», «Калужско-Рижской» и «Серпуховско-Тимирязевской» линиях. В первую очередь проект охватил самые загруженные ветки. Параллельно с этим технические специалисты Т2 ведут работы по переводу оборудования в диапазон LTE2300 в тоннелях между станциями.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Качественный и быстрый интернет в метро не роскошь, а база современной инфраструктуры мегаполиса. Обеспечение стабильной связи под землей – это шаг к цифровому комфорту для каждого пассажира, возможность для него быть на связи, работать, учиться и получать информацию, не теряя ни минуты. Мы делаем город удобнее и дружелюбнее, и скорость интернета на важнейшем транспортном объекте столицы – ключевой элемент этой трансформации. Т2 будет постоянно работать, чтобы сделать сеть в Москве и столичном метрополитене еще доступнее и безопаснее».