«МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»

«МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тыс. километров трубопроводов и более 200 производственных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый проект предполагает формирование инфраструктуры связи и внедрение цифровых решений для объектов газотранспортной системы. На базе сети «МегаФона» будет организована защищенная инфраструктурная и мобильная связь, а также система мониторинга оборудования и программного обеспечения.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и устойчивости работы магистральных газопроводов: оператор планирует развернуть защищенную транкинговую сеть с использованием отечественного оборудования и ПО. Надежная цифровая среда позволит повысить контроль за производственными процессами и минимизировать технологические риски на объектах, расположенных в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока.

«Газпром трансгаз Томск» занимается эксплуатацией более 14 тыс. километров магистральных нефте- и газопроводов, и других производственных объектов, расположенных на территории Сибири и Дальнего Востока. Поэтому надежная и защищенная связь - ключевой элемент стратегической инфраструктуры.

«Постоянно растущий спрос на качественную связь и быстрый интернет в любом уголке страны бросает «МегаФону» вызов, поэтому мы продолжаем строить базовые станции и модернизировать существующее телеком-оборудование даже на самых удаленных территориях. Мы первыми среди операторов сотовой связи разработали и реализовали несколько успешных кейсов полностью российского транкинга с использованием отечественного оборудования и ПО. Я уверен, что наше цифровое решение позволит “Газпром трансгаз Томск” выполнить сразу две задачи: обеспечить надежный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему», — сказал директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в регионах Дальний Восток и Сибирь Артем Базыль.

«Надежная и безопасная связь – ключевой элемент эффективного управления и оперативного решения производственных задач. У нас огромная зона ответственности – от Омска до Камчатки. И поэтому важно, чтобы на наших объектах газотранспортной инфраструктуры работали передовые системы, обеспечивающие непрерывную и защищенную связь» — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.