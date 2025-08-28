CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Ростелеком» оцифровал Ярыгинскую набережную Красноярска для летнего отдыха горожан

В августе 2025 г. на Ярыгинской набережной Красноярска прошел марафон мероприятий — кинопоказы, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и концерты. «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру, чтобы летний праздник под названием «T2 СПОТ» состоялся, и более 5000 его участников смогли поделиться впечатлениями в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Бесперебойный доступ к интернету — важнейший фактор успеха массовых мероприятий. Сегодня почти все технологии развлечений работают через интернет. Мы проложили оптоволокно к площадке на набережной, обеспечив стабильное проводное соединение для организаторов и бесплатный Wi-Fi для гостей».

К высокоскоростному интернету «Ростелеком» подключил большой уличный экран, на котором транслировали семейное кино и мультфильмы из видеосервиса Wink. А также создал сеть Wi-Fi, доступом к которой пользовались горожане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: