«Триколор» обеспечивает подключение отдаленных медицинских учреждений к интернету

«Триколор» оказал техническую поддержку правительству Смоленской области в подключении фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному спутниковому интернету. Проект может стать пилотным решением по обеспечению доступной медицинской помощи в отдаленных районах субъектов России. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Правительство Смоленской области при технической и инфраструктурной поддержке компании «Триколор» завершило первый этап проекта по обеспечению стабильным интернет-соединением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных частях региона. На данный момент спутниковый интернет уже запущен в 12 медицинских пунктах, еще 26 планируются к подключению до конца 2025 г.

Проект отвечает целям федеральной стратегии цифровой трансформации здравоохранения. Подключение к высокоскоростному интернету через спутник — это иногда единственно доступный способ связи, особенно в удаленных регионах страны, где нет возможности провести оптоволокно. Спутниковый интернет позволит медицинским работникам оперативно обмениваться данными с районными больницами, проводить телемедицинские консультации и загружать электронные медицинские карты.

«Мы видим, как цифровые технологии меняют качество медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Спутниковый интернет — это не просто связь, это возможность для врачей и фельдшеров оказывать помощь на современном уровне, даже в самых удаленных уголках страны. Пилотный проект в Смоленской области — важный шаг к равному доступу к здравоохранению для всех россиян, независимо от места их проживания», — отметил Даниил Нирман, руководитель направления «Триколор Интернет».

Всего до конца 2025 г. «Триколор» подключит к интернету 38 фельдшерско-акушерских пунктов в Смоленской области. В дальнейшем компания планирует масштабировать успешный опыт и запустить аналогичную услугу в других регионах России, где сохраняются сложности с цифровым покрытием в сельской местности.

Ранее «Триколор» сообщал, что зона покрытия сервиса «Триколор Интернет» расширилась на базе космического аппарата «Экспресс-103» и обеспечивает мощный сигнал и устойчивую связь почти на всей территории России, включая Арктику.

