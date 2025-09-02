CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила LTE для жителей микрорайона Лепсе

МТС сообщает об усилении сети в микрорайоне Лепсе города Кирова. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета здесь выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на улицах Северное Кольцо и Возрождение. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала коснулось жилых домов на ул. Мельникова, Гайдара, территорий школы №45, Лицея естественных наук и детских садов №35, 85. Скорость мобильного интернета LTE также выросла на территории предприятий, расположенных в районе Северного Кольца.

Благодаря выполненным работам жители микрорайона Лепсе теперь смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для покупок, онлайн-учебы и работы даже во время вечерних нагрузок на сеть.

«Кировчане – активные пользователи цифровых сервисов, поэтому потребность в качественном быстром интернете постоянно растет. Мы ведем непрерывную работу по модернизации и расширению сети в Кировской области, что позволяет нам обеспечивать жителей региона комфортным использованием любых онлайн-сервисов. Так, например, недавно мы усилили LTE для жителей микрорайона Юго-Западный», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL

МТС и «Билайн» объединяют большие данные для охвата 60% аудитории Telegram

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: