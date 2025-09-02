CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Тюменцы могут совершать обычные звонки через VoWiFi

Абоненты «Ростелекома» в Тюменской области получили доступ к технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет совершать и принимать голосовые звонки и SMS в зонах, где мобильная связь недоступна или ограничена, но есть подключение к Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Технология помогает совершать вызовы на верхних и цокольных этажах зданий, в местах с высокой нагрузкой на сеть, таких как новые ЖК и районы с плотной застройкой. Также услуга позволит оставаться на связи, совершать звонки и отправлять SMS в случае, если сотовая связь временно недоступна.

Услуга VoWiFi бесплатная и становится доступной автоматически, звонок тарифицируется как обычный голосовой трафик, включенный пакет мобильного интернета при этом не расходуется.

Звонки по VoWiFi уже доступны для абонентов пакетных предложений «Ростелекома» в Воронежской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Сахалинской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях. Также ей могут воспользоваться в республиках Адыгея, Бурятия и Тыва, Алтайском и Ставропольском краях, а также и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Планируется, что VoWiFi в будущем смогут использовать абоненты во всех регионах присутствия оператора.

Ольга Кравцова, директор продуктового офиса MVNO «Ростелекома»: «Мы представляем нашим клиентам технологию VoWiFi, благодаря которой можно оставаться на связи даже там, где с мобильной связью возникают трудности. Больше не придется искать точку, где сигнал проходит без помех — достаточно подключить телефон к любой Wi-Fi-сети. Воспользоваться новой технологией можно, подключив уникальное пакетное предложение "Ростелекома". Мы знаем, что наши пользователи ценят удобство и высокое качество связи, и стремимся использовать технологичные решения, чтобы сделать коммуникации еще более комфортными».

Технология доступна на большинстве современных смартфонов на Android. Для того чтобы ей воспользоваться, необходимо включить функцию «Вызовы через Wi-Fi» или VoWiFi в настройках смартфона, убедиться, что смартфон подключен к Wi-Fi-сети с доступом в интернет, а в правом верхнем углу телефона отображается иконка VoWiFi. При выходе из зоны Wi-Fi телефон автоматически переключается на совершение и прием вызовов в доступной мобильной сети, если абонент не настроил какие-либо ограничения. Работа VoWiFi в iOS пока не поддерживается.

Абоненты «Ростелекома» смогут пользоваться услугой не только в домашнем регионе, но и на территории всей страны. Чтобы совершать звонки через Wi-Fi, достаточно регистрироваться в сети любого оператора раз в четыре часа.

