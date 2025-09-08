«МегаФон» расширил покрытие в Георгиевске Ставропольского края

Изменения уже почувствовали более 60 тыс. жителей южного города. Специалисты «МегаФона» усилили здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на отдаленных и маленьких улицах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город входит в агломерацию Кавказских Минеральных Вод — самого густонаселенного района Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Георгиевске, так и в близлежащих населенных пунктах — станице Александрийской и селе Обильном. Территорию уверенного пользования скоростным интернетом расширили в жилой зоне, административных зданиях и социальных учреждениях, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

Телеком-оборудование оператора здесь действует уже более 20 лет. Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.

«В Георгиевске мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру, чтобы наши абоненты всегда имели непрерывный доступ к информации и коммуникации. Мы хотим, чтобы Кавказские Минеральные Воды оставляли только положительные впечатления и у местных жителей, и у туристов, поэтому с начала года на курортах построили более 20 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 100. Это поможет туристам оставаться в контакте с близкими как в пути, так и на месте пребывания», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Как показывает big data оператора, чаще всего в город приезжают жители Ростовской области, Калмыкии и Дагестана. Так, за лето 2025 г. здесь использовали на 25% больше интернет-данных, чем за тот же период в 2024 г.