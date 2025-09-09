CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

«Анна Каренина» стала самым любимым романом Толстого у петербуржцев

Аналитики книжного сервиса «Строки» (входит в цифровую экосистему МТС) к 197-й годовщине со дня рождения Льва Николаевича Толстого выяснили, какие произведения классика чаще всего перечитывают петербуржцы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты отмечают, что в этом году у жителей Санкт-Петербурга вырос на 15% интерес к романам Толстого. Чаще всего досуг с творчеством классика проводила аудитория в возрасте 35-44 лет. Молодежь и поколение старше немного реже обращаются к прозе Льва Николаевича.

Примечательно, что любимые произведения у разных возрастных групп перекликаются. Так, самыми читаемыми романами в Петербурге стали «Анна Каренина» и «Война и мир».

Лев Николаевич Толстой тесно связан с Петербургом: он несколько раз приезжал в город на Неве, проходил службу. Но самая сильная связь автора с Северной столицей сложилась через творчество: именно здесь были опубликованы многие из произведений классика. К тому же Петербург не раз становился местом, в котором разворачивались события легендарных романов писателя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

CNews — 25 лет лидерства

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Россияне без мобильного интернета массово подключаются к небезопасным публичным сетям Wi-Fi. Хакеры потирают руки. Опрос

Трамп запретит продажи в США дронов DJI, которые в Америке занимают 80% рынка

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: