«Анна Каренина» стала самым любимым романом Толстого у петербуржцев

Аналитики книжного сервиса «Строки» (входит в цифровую экосистему МТС) к 197-й годовщине со дня рождения Льва Николаевича Толстого выяснили, какие произведения классика чаще всего перечитывают петербуржцы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты отмечают, что в этом году у жителей Санкт-Петербурга вырос на 15% интерес к романам Толстого. Чаще всего досуг с творчеством классика проводила аудитория в возрасте 35-44 лет. Молодежь и поколение старше немного реже обращаются к прозе Льва Николаевича.

Примечательно, что любимые произведения у разных возрастных групп перекликаются. Так, самыми читаемыми романами в Петербурге стали «Анна Каренина» и «Война и мир».

Лев Николаевич Толстой тесно связан с Петербургом: он несколько раз приезжал в город на Неве, проходил службу. Но самая сильная связь автора с Северной столицей сложилась через творчество: именно здесь были опубликованы многие из произведений классика. К тому же Петербург не раз становился местом, в котором разворачивались события легендарных романов писателя.