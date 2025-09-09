Компании Hadal Project и Origo объявляют о технологическом партнерстве

Hadal Project и Origo объявляют о расширении партнерства, направленного на интеграцию сетевого оборудования Origo с платформой цифрового двойника сети Hadal. Совместные усилия компаний позволят повысить надежность, прозрачность и устойчивость ИТ-инфраструктуры для заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Origo.

Основываясь на опыте Origo в производстве сетевого оборудования и экспертизе Hadal в области математического моделирования, расширение сотрудничества откроет клиентам новые возможности: снижение рисков простоев, автоматизацию рутинных процессов и повышение защищенности сетей от сбоев и угроз.

«Мы рады, что оборудование Origo теперь доступно для использования в рамках платформы Hadal. Это открывает для клиентов путь к более предсказуемой и управляемой инфраструктуре», – отметили представители Hadal Project.

«Сотрудничество с Hadal усиливает ценность наших решений для бизнеса. Интеграция с их платформой помогает клиентам получить максимум от оборудования Origo, обеспечивая надежную и современную основу для цифровых проектов», – сказали представители Origo.