Мобильный интернет для гостей Среднего Урала: на Ганиной Яме улучшили связь

«МегаФон» запустил базовую станцию в популярном туристическом месте Свердловской области — на Ганиной Яме. Теперь путешественники, интересующиеся историей, могут делиться впечатлениями в режиме онлайн с близкими при помощи мобильного интернета на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Туристическая привлекательность Среднего Урала продолжает расти. Согласно обезличенным данным оператора, этим летом интернет-трафик в популярных у туристов городах, среди которых Невьянск, Верхотурье и Ирбит, увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее других интересуются историческими местами гости из Москвы, Челябинской области, Югры, Тюменской области и Башкирии.

Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях повышенной нагрузки в часы наибольшей активности путешественников. Благодаря устойчивому 4G-сигналу на территории комплекса посетители могут оперативно связаться с родными или организаторами экскурсий, спланировать свой маршрут при помощи онлайн-карт или отправлять в мессенджерах только что сделанные фото и видео.

«Мы уже несколько лет подряд видим растущий интерес туристов к нашему региону и последовательно работаем над тем, чтобы погружение в историю и культуру Свердловской области было комфортным и технологичным. Сейчас в одном из популярных мест региона — Ганиной Яме — стал доступен мобильный интернет на еще более высокой скорости до 100 Мбит/с, что открывает наши абонентам доступ ко всем цифровым сервисам: от навигации до безналичной оплаты услуг и сувениров», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В 2025 г. оператор также улучшил связь в других туристических местах региона — у Мантурова Камня рядом с рекой Реж и в районе базы отдыха «Мариинские избы» в селе Мариинск.