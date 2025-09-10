CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС присоединила к сети LTE еще восемь малых населенных пунктов Архангельской области

МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей еще восьми малых населенных пунктов в разных районах Архангельской области. Доступ к сети МТС получили более 3,5 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС появились в населенных пунктах в шести муниципальных образованиях Поморья, в каждом из которых проживает от 300 до 700 человек: село Малодоры в Устьянском округе, поселок Русковера в Пинежском районе, поселок Лепша-Новый и железнодорожная станция Бурачиха в Няндомском муниципальном округе, Погост в Холмогорском и Казаково в Каргопольском, а также поселок Сосновка в Коношском районе и деревня Ластола в Приморском.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» позволяет обеспечить качественной связью небольшие населенные пункты, которые зачастую располагаются далеко от районных центров. Уверенное покрытие сети обеспечивает цифровой комфорт для местного населения, а также постоянный онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. В прошлом году по программе мы запустили LTE в 58 селах и планируем и дальше развивать сеть в малых населенных пунктах, закрывая оставшиеся «белые пятна» на карте региона», – отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или носителя БПЛА

CNews — 25 лет лидерства

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще