«Волна» увеличила число публичных точек доступа Wi-Fi и развернула indoor-сети в торговых центрах

Оператор связи «Волна» расширил сеть бесплатного Wi-Fi в центральной части Симферополя и развивает зоны с indoor-покрытием в торгово-развлекательных центрах крымской столицы и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители оператора «Волна».

Indoor-покрытие, то есть малые сотовые станции «Волны» позволяют обеспечивать связью и мобильным интернетом закрытые общественные пространства, как например, вокзалы, торговые и бизнес-центры. Это инфраструктурное решение, которое «Волна» реализует на территории Крыма и Севастополя, и позволяет сохранять доступ в сеть для абонентов в условиях действия ограничений мобильного интернета. В зданиях c indoor-покрытием обеспечивается высокая скорость передачи данных и равномерное покрытие.

На данный момент благодаря мини-сотам «Волны,» мобильный интернет продолжает работать в торговых центрах «Меганом», «Южная галерея», «Центрум», «Лоцман», ФМ и «УютСтрой», а также в севастопольском ТРЦ «Муссон». Оператор планирует развивать indoor-покрытие в других общественных пространствах Крыма и Севастополя.

Чтобы обеспечить людям возможность выходить в сеть не только внутри зданий, но и под открытым небом, Волна развивает сеть публичного Wi-Fi. Так, в августе 2025 г. в крымской столице появились четыре новые онлайн-зоны: на парковке у железнодорожного вокзала и автостанции «Курортная»; в сквере Республики (возле Государственного совета Республики Крым); на проспекте Победы, в районе Буденновского рынка; на площади им. Амет-Хана Султана в районе Центрального рынка.

Ранее «Волна» также обеспечила бесплатный Wi-Fi на Центральном рынке.

Для подключения к сети необходимо выбрать точку доступа на мобильном устройстве и пройти авторизацию по номеру телефона. Все пользовательские данные надежно защищены.

Генеральный директор «Волны» Константин Кушаков: «Всем нам сложно сохранять привычный темп жизни в период ограничений - без мобильного интернета нас буквально выбивает из колеи. Поэтому «Волна» в приоритетном порядке реализует различные технологические инфраструктурные решения, чтобы сохранить крымчанам привычный образ жизни - чтобы они могли платить картами, пользоваться онлайн-сервисами, созваниваться с коллегами и отправлять милые видео любимым людям. В ближайшее время совместно с администрацией города мы планируем запустить Wi-Fi еще в шести районах Симферополя, а затем – развивать сеть публичных точек и indoor-сетей в остальных городах Крыма и в Севастополе. Для удобства туристов и местных жителей большинство точек доступа будет работать и после снятия ограничений мобильного интернета в регионе».