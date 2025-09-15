CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика МТС: среднемесячный интернет-трафик на Троицкой линии Московского метрополитена вырос за год вдвое

МТС проанализировала динамику потребления мобильного интернета на Троицкой линии Московского метрополитена к годовщине ее открытия: среднемесячный объем передаваемых данных в сети МТС вырос к лету 2025 г. в два раза по сравнению с первыми месяцами работы новой ветки метро. Станции «Университет дружбы народов» и «Новаторская» являются лидерами по генерации дата-трафика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первые станции Троицкой линии открыли 7 сентября 2024 г. С запуском в конце декабря еще трех станций ветки, ведущей в Новую Москву, потребление интернет-трафика пассажирами выросло в январе 2025 г. на треть, а в летние месяцы - вдвое по сравнению с октябрем 2024 г. Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март 2025 г., когда абоненты МТС скачали в пути свыше 32 ТБ, что сравнимо с просмотром почти 5000 полуторачасовых фильмов в Full HD качестве.

Самыми «качающими» станциями на темно-зеленой линии столичного метро являются «Университет дружбы народов» и «Новаторская», на каждой из которых объем передаваемых данных в месяц составлял этим летом свыше 10 ТБ, а весной – более 11 ТБ. Наименьшие объемы трафика на первом участке линии – в 2,7 раза меньше – пришлись на станцию «Тютчевская».

В минувшие выходные ко Дню города Московский метрополитен открыл новые станции Троицкой линии - «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

В 2024 г. МТС расширила пропускную способность сети связи в Московском метрополитене, улучшив покрытие в тоннелях. Основную программу по масштабной модернизации собственной телеком-инфраструктуры компания завершила в 2023 г.

Для обеспечения бесперебойной голосовой связи и скоростного мобильного интернета МТС использует многодиапазонные базовые станции, а в перегонах – специальный высокочастотный кабель. Максимальная скорость доступа в интернет на станциях достигает 300 Мбит/с, в тоннелях – 250 Мбит/с.

